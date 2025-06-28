В России учредили стипендии имени Крылова для студентов-кораблестроителей

Кандидаты на получение стипендий должны обучаться по группе специальностей и направлений подготовки «Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта», по итогам промежуточной аттестации иметь оценки «отлично» и «хорошо», а также иметь результаты в научно-исследовательской или научно-практической деятельности в области кораблестроения.