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В Омск с визитом прибыли крупные федеральные чиновники

В регионе работают Сергей Кириенко и Анатолий Серышев.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о визите в Омск двух крупных федеральных чиновников. Сегодня, 28 июня, в регионе работают первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и полпред президента в СФО Анатолий Серышев.

Во время встречи с губернатором стороны обсудили реализацию культурных и социальных проектов в регионе и поддержку регионального кадрового конкурса «ПРОдвижение».

«Следующий год Омск проведет в статусе Культурной столицы России. На 2026 год запланировали более 150 масштабных культурных мероприятий, в том числе фестиваль “Гордость России: история на омских фасадах”», — рассказал Виталий Хоценко.

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