В Омск с визитом прибыли крупные федеральные чиновники

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о визите в Омск двух крупных федеральных чиновников. Сегодня, 28 июня, в регионе работают первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и полпред президента в СФО Анатолий Серышев.
Во время встречи с губернатором стороны обсудили реализацию культурных и социальных проектов в регионе и поддержку регионального кадрового конкурса «ПРОдвижение».
«Следующий год Омск проведет в статусе Культурной столицы России. На 2026 год запланировали более 150 масштабных культурных мероприятий, в том числе фестиваль “Гордость России: история на омских фасадах”», — рассказал Виталий Хоценко.