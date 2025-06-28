В Новосибирск привезли фуру искусственного снега на День молодежи

В Новосибирск привезли десятки тонн искусственного снега для соревнований по сноуборду в жару +26 градусов. Об этом сообщили корреспонденты КП-Новосибирск из парка «Арена» у ЛДС.
— Для сноубординга привезли целую фуру снега, участники приехали из разных городов. Соревнования по сноуборду пройдут в конце праздника, — сообщила Виктория Воронова, корреспондент КП-Новосибирск.
Спортсмены и волонтеры стали разгружать мешки и высыпать на деревянный спуск для катания. Празднование Дня молодежи продлится до 22:00.