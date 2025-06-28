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В Новосибирск привезли фуру искусственного снега на День молодежи

Сноубордисты устроят катания на жаре +26 градусов.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирск привезли десятки тонн искусственного снега для соревнований по сноуборду в жару +26 градусов. Об этом сообщили корреспонденты КП-Новосибирск из парка «Арена» у ЛДС.

— Для сноубординга привезли целую фуру снега, участники приехали из разных городов. Соревнования по сноуборду пройдут в конце праздника, — сообщила Виктория Воронова, корреспондент КП-Новосибирск.

Спортсмены и волонтеры стали разгружать мешки и высыпать на деревянный спуск для катания. Празднование Дня молодежи продлится до 22:00.