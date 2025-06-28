В Новочеркасске открыли памятник Герою Советского Союза Якову Крейзеру

Яков Крейзер родился в 1905 году в Воронеже, рано остался без родителей и в 17 лет добровольцем вступил в Красную армию. К началу Великой Отечественной войны он уже был опытным командиром. В феврале 1943 года его армия освободила Новочеркасск, Новошахтинск и другие города Ростовской области, а затем прорвала укрепленный «Миус-фронт», что стало ключевым успехом в боях за Донбасс.