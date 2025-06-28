В Новочеркасске открыли памятник Герою Советского Союза Якову Крейзеру

27 июня в Новочеркасске состоялось торжественное открытие бюста полководца Якова Григорьевича Крейзера. Инициатива установки памятника принадлежит местным жителям, сообщили в городской администрации.
Памятник, созданный известным скульптором Виктором Мосиелевым, изображает Крейзера не только как советского военачальника, но и как казака — с распахнутой гимнастеркой и донской папахой на голове. На постаменте размещен QR-код, с помощью которого можно узнать больше о жизни и подвигах героя.
Монумент установили на пересечении Красного спуска и улицы Александровской. Именно по Красному спуску, который раньше назывался Крещенской улицей, в 1943 году входили в город бойцы 2-й гвардейской армии под командованием Крейзера, освобождая Новочеркасск от фашистских захватчиков.
Яков Крейзер родился в 1905 году в Воронеже, рано остался без родителей и в 17 лет добровольцем вступил в Красную армию. К началу Великой Отечественной войны он уже был опытным командиром. В феврале 1943 года его армия освободила Новочеркасск, Новошахтинск и другие города Ростовской области, а затем прорвала укрепленный «Миус-фронт», что стало ключевым успехом в боях за Донбасс.
За свои заслуги Крейзер был удостоен пяти орденов Ленина, четырех орденов Красного Знамени и звания Героя Советского Союза.
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