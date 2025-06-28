Клава Кока прилетела в Красноярске и скоро выступит в честь Дня молодежи

Сегодня, 28 июня, в Красноярске отмечается День молодежи, и в связи с этим на острове Татышев пройдет бесплатный концерт популярной певицы Клавы Коки.
В своих социальных сетях Клава Кока выложила фотографию из самолета и поставила геометку «Красноярск».
Выступление состоится на главной сцене острова с 20:00 до 21:00, однако для участия необходима предварительная регистрация.
Согласно информации из социальных сетей артистки, она прибудет в Красноярск утром или днем. Напомним, что накануне, 27 июня, Клава Кока принимала участие в «Московском выпускном МУЗ-ТВ».
Для удобства зрителей будут организованы бесплатные шаттлы, которые будут курсировать от ТЦ «Авиатор» на левом берегу до магазина «Окей» у съезда с Октябрьского моста и обратно. Автобусы будут работать с 18:00 до 23:00 с интервалом в 3−4 минуты. Организаторы призывают горожан использовать общественный транспорт для обеспечения безопасности.