Клава Кока прилетела в Красноярске и скоро выступит в честь Дня молодежи

Для удобства зрителей будут организованы бесплатные шаттлы, которые будут курсировать от ТЦ «Авиатор» на левом берегу до магазина «Окей» у съезда с Октябрьского моста и обратно. Автобусы будут работать с 18:00 до 23:00 с интервалом в 3−4 минуты. Организаторы призывают горожан использовать общественный транспорт для обеспечения безопасности.