В Перми сотрудники ГУФСИН сдали нормы ГТО

Быть в хорошей спортивной форме для людей в погонах — дело чести. В связи с этим сотрудники Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю, а также подведомственных учреждений, расположенных в Перми, приняли участие в сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и обороне».