В Перми сотрудники ГУФСИН сдали нормы ГТО

Быть в хорошей спортивной форме для людей в погонах — дело чести. В связи с этим сотрудники Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю, а также подведомственных учреждений, расположенных в Перми, приняли участие в сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и обороне».
Испытать свои физические возможности решили более 200 сотрудников УИС. Мероприятие прошло на стадионе «Динамо». С приветственным словом на построении к участникам обратился замначальника ГУФСИН Андрей Галлер. Он отметил: «Цель мероприятия — позитив, активность, очередной шаг к здоровому образу жизни».
Участники соревновались в десяти дисциплинах в своих возрастных группах: кроссе на 60 м, 1 км и 3 км, стрельбе из винтовки, подтягивании, отжимании, рывке гири и других. После подведения итогов участникам будут вручены знак отличия ГТО.