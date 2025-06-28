Опухоль мозга: почему у звезды «Полицейского с Рублевки» произошел рецидив рака

У актера сериала «Полицейский с Рублевки» Романа Попова в июне случился судорожный приступ. Он решил не скрывать свою проблему и сообщил, что у него произошел рецидив рака спустя семь лет после первого диагноза. Однако в этот раз онкология дала осложнения. Попов готовится к химиотерапии. Что известно о болезни актера и почему мог произойти рецидив, выясняла «Вечерняя Москва».