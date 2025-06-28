Опухоль мозга: почему у звезды «Полицейского с Рублевки» произошел рецидив рака

У актера сериала «Полицейский с Рублевки» Романа Попова в июне случился судорожный приступ. Он решил не скрывать свою проблему и сообщил, что у него произошел рецидив рака спустя семь лет после первого диагноза. Однако в этот раз онкология дала осложнения. Попов готовится к химиотерапии. Что известно о болезни актера и почему мог произойти рецидив, выясняла «Вечерняя Москва».
Что известно о болезни актера.
Впервые у Попова обнаружили рак в 2018 году. Диагноз звезды — астроцитома третьей степени. Однако после сложной и дорогостоящей операции, а также длительного восстановления и противосудорожной терапии ему удалось добиться ремиссии. Лечение актер прекратил в 2021 году.
Но в 2025-м болезнь вернулась, еще и в другой форме. Сейчас Роману Попову 40 лет, он отец троих детей. Несмотря на диагноз и ожидание лечения, актер продолжает сниматься в кино. Однако осложнения из-за заболевания вносят свои коррективы в планы звезды «Полицейского с Рублевки». Актер поделился, что из-за онкологии появились проблемы со зрением — он ослеп на один глаз:
— Есть осложнение на зрение. Правый глаз — 0 процентов, а левый — 300 процентов. Впереди химия. Поборемся!
Что такое астроцитома и почему она вернулась.
Как рассказал «ВМ» врач-невролог, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии Рустем Гайфутдинов, астроцитома — это опухоль головного мозга, которая составляет примерно половину всех опухолей центральной нервной системы и чаще всего встречается у взрослых пациентов.
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— Астроцитома делится на четыре степени злокачественности. Третья степень является агрессивной опухолью, которая склонна к быстрому росту и образованию метастазов. Также она является переходной формой между умеренно злокачественной и высокоагрессивной стадиями заболевания, — пояснил специалист.
Пациенты, у которых диагностировали астроцитому третьей степени, имеют высокий риск рецидива этого онкологического заболевания даже после успешного лечения, сообщил невролог:
— Рецидив — это обычная история для злокачественных опухолей. Только последние несколько лет успешное лечение позволяет взять под надзор бесконтрольный рост раковой опухоли с помощью генетических методов. Но даже пятилетняя выживаемость при астроцитоме третьей степени — это хороший результат. А риск рецидива никто не отменял, потому что ремиссия не гарантирует полного излечения от онкологии.
По словам врача, рецидив при астроцитоме предполагает назначение повторной схемы лечения.
— Современные подходы к лечению онкологических заболеваний изменились, но это не значит полное разрешение проблемы. Прогнозы в данном случае делать преждевременно, однако ремиссия в течение семи лет при астроцитоме — это уже отличный результат, — считает Гайфутдинов.
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