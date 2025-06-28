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Василий «Пельмень» Камоцкий потерял титул чемпиона Power Slap

Уроженец Красноярского края теперь не лидерВасилий «Пельмень» Камоцкий потерял титул чемпиона Power Slap в супертяжелом весе после поражения от Дейна «Гавайского Хитмана» Вернса.

Уроженец Красноярского края теперь не лидер.

Василий «Пельмень» Камоцкий потерял титул чемпиона Power Slap в супертяжелом весе после поражения от Дейна «Гавайского Хитмана» Вернса.

В ходе напряженного поединка, судьи вынесли решение в пользу американца с результатом 48−46, 48−46, 47−47. Таким образом, Вернс стал новым обладателем пояса чемпиона в данной категории.

Стоит отметить, что «Гавайский Хитман» является братом Лайна «Безумного гавайца» Вернса, которого Камоцкий одержал победу в январе этого года.

Ранее рассказывали, что Вася «Пельмень» стал участником реалити «Большой куш. Бангкок».