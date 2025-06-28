«Не просто отличник»: школьник из Уфы сдал ЕГЭ по географии на 100 баллов

Выпускник уфимской школы № 147 имени Томарова Иван Шарецкий сдал ЕГЭ по географии на 100 баллов. Об этом сообщил глава Октябрьского района Антон Тарасов.
— Иван — не просто отличник, он человек с широчайшими интересами: призёр олимпиад, победитель музыкальных конкурсов, настоящий талант, — написал чиновник к своем телеграм-канале.
Он поблагодарил за подготовку Ивана к экзамену его учителя по географии — Гульфию Бикметову.
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