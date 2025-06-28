Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Не просто отличник»: школьник из Уфы сдал ЕГЭ по географии на 100 баллов

Выпускник уфимской школы № 147 Иван Шарецкий сдал ЕГЭ по географии на 100 баллов.

Источник: Комсомольская правда

Выпускник уфимской школы № 147 имени Томарова Иван Шарецкий сдал ЕГЭ по географии на 100 баллов. Об этом сообщил глава Октябрьского района Антон Тарасов.

— Иван — не просто отличник, он человек с широчайшими интересами: призёр олимпиад, победитель музыкальных конкурсов, настоящий талант, — написал чиновник к своем телеграм-канале.

Он поблагодарил за подготовку Ивана к экзамену его учителя по географии — Гульфию Бикметову.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.