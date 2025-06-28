Кадыров сообщил о личном поздравлении Путина с женитьбой его сына Адама

«Я помню, что вы всегда называли Ахмата-Хаджи своим другом, и до сих пор остаётесь его самым преданным другом, сохраняя эту красивую мужскую традицию. Благодарю вас за все тёплые поздравления в адрес молодожёнов и за все искренние пожелания в адрес всего чеченского народа. Ваше доброе сердце и благородство — это то, что мы глубоко ценим в вас. Это поздравление стало прекрасным проявлением внимания, которое мы никогда не забудем», — написал глава республики.