Часть омичей в начале июля не смогут посмотреть телевизор

В период с 1 по 4 июля в Омской области могут возникнуть перебои с телевещанием из-за профилактических работ, которые будут проводиться на станциях. Об этом сообщает Российская телевизионная и радиовещательная сеть. Работы потребуют отключения передающего оборудования в различные часы:
1 июля с 05:00 до 11:00 возможны перебои с передачей телеканалов в Екатеринославке Шербакульского района; 2 июля с 05:00 до 11:00 вещание может прерваться в селе Вольное Полтавского района; 3 июля с 05:00 до 11:00 — в Полтавке, а также с 03:00 до 09:00 в Шербакуле.
Не будут работать следующие телеканалы: Первый, Россия 1, «МАТЧ!», НТВ, «Петербург — 5-й канал», Россия К, Россия 24, «Карусель», ОТР, «ТВ Центр», Рен-ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «МИР», ТНТ, «Муз ТВ».