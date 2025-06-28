Часть омичей в начале июля не смогут посмотреть телевизор

1 июля с 05:00 до 11:00 возможны перебои с передачей телеканалов в Екатеринославке Шербакульского района; 2 июля с 05:00 до 11:00 вещание может прерваться в селе Вольное Полтавского района; 3 июля с 05:00 до 11:00 — в Полтавке, а также с 03:00 до 09:00 в Шербакуле.