Красноярский музыкальный театр снова удостоен «Золотой маски»

Министерство культуры Красноярского края сообщает, что главный режиссер Красноярского музыкального театра Джемма Аветисян получила престижную награду «Золотая маска» за свою работу в спектакле «Восемь женщин». Об этом рассказали в пресс-службе правительства края.
В прошлом году театр уже завоевал три «Золотые маски» за рок-оперу «Орёл и ворон», включая специальный приз жюри. На этот раз Красноярский музыкальный театр был представлен в двух номинациях с постановкой «Восемь женщин»: «Лучший спектакль в жанре оперетта/мюзикл» и «Лучшая работа режиссера».
Директор Музыкального театра Ольга Романова выразила искреннюю благодарность за высокую оценку, отметив, что за каждой наградой стоит огромный труд. Она добавила, что эта победа станет гордостью для всего театра и послужит стимулом для дальнейшего развития.
Премьера музыкально-драматического спектакля «Восемь женщин» состоялась в 2023 году и сразу завоевала симпатию зрителей, получив положительные отзывы от театральных критиков.
Также было отмечено, что Минусинский драматический театр был представлен в двух номинациях премии: «Лучший драматический спектакль малой формы» за премьеру по произведению В. П. Астафьева «Пастух и пастушка» и «Лучшая женская роль» — Дарья Савинова за роль Люси в этом спектакле.