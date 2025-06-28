Красноярский музыкальный театр снова удостоен «Золотой маски»

В прошлом году театр уже завоевал три «Золотые маски» за рок-оперу «Орёл и ворон», включая специальный приз жюри. На этот раз Красноярский музыкальный театр был представлен в двух номинациях с постановкой «Восемь женщин»: «Лучший спектакль в жанре оперетта/мюзикл» и «Лучшая работа режиссера».