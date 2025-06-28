Экс-игрок минского «Динамо» получил пожизненную дисквалификацию

— Виталий Дьяков стремится к профессиональной карьере в будущем. Решение по бессрочной дисквалификации Дьякова как тренера может пагубно сказаться на его будущей карьере. Поэтому совместно с руководителями «БроукБойз» было принято решение о том, что Дьяков самостоятельно, бессрочно покидает пост главного тренера «Броуков». — сообщил президент МФЛ Николай Осипов.