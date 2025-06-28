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Экс-игрок минского «Динамо» получил пожизненную дисквалификацию

Экс-игрок минского «Динамо» Виталий Дьяков получил пожизненную дисквалификацию.

Источник: Комсомольская правда

Один из бывших игроков минского клуба «Динами» получил пожизненную дисквалификацию.

Как сообщает телеканал «Беларусь 5», речь идет о футболисте, экс-защитнике минского «Динамо» Виталии Дьякове, пожизненный бан он получил в российской Медиалиге. Причина — скандал, разразившийся между Дьяковым и президентом МФЛ Осиповым в полуфинале Медиалиги в воскресенье, 22 июня 2025 года.

— Виталий Дьяков стремится к профессиональной карьере в будущем. Решение по бессрочной дисквалификации Дьякова как тренера может пагубно сказаться на его будущей карьере. Поэтому совместно с руководителями «БроукБойз» было принято решение о том, что Дьяков самостоятельно, бессрочно покидает пост главного тренера «Броуков». — сообщил президент МФЛ Николай Осипов.

Он добавил, что фактически это означает, что Виталий Дьяков пожизненно и бессрочно дисквалифицирован в рамках активностей и мероприятий Медиалиги.

Ранее мы писали о том, какую ответственную руководящую должность получил уроженец Беларуси космонавт Олег Новицкий (здесь про это).