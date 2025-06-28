В Актобе прибыли 35 новых авто для уборки улиц и парков

В Актобе прибыли 35 единиц новой коммунальной техники для уборки улиц и парков. В поставку вошли 15 вакуумных подметальных авто для очистки скверов, парков и тротуаров, а также 20 комбинированных дорожных машин для зимнего и осеннего обслуживания дорог. Часть техники уже задействована для уборки пешеходных зон в городских парках и скверах.
По словам представителя поставщика, 15 вакуумных машин адаптированы к климату Актобе и многофункциональны. Они способны выполнять несколько задач: летом — подметать, всасывать пыль, мыть, а зимой — растапливать лед на тротуарах благодаря наличию баков для противогололедных реагентов. Это обеспечивает эффективное использование техники круглый год.
Баубек Казыбаев, представитель транспортной компании, подчеркнул долговечность и надежность машин, отметив важность бережной эксплуатации со стороны операторов. Компания провела начальный этап обучения местных специалистов: подготовку прошли 10−12 операторов. На технику предоставляется двухлетняя гарантия, а техническое обслуживание будет проводиться совместно с городскими службами.
В рамках объявленной Президентом акции «Таза Қазақстан» мы активизировали работы по очистке и благоустройству города. В этом году особое внимание уделяется общественным пространствам, паркам и скверам. Кроме того, мы обновляем парк спецтехники для уборки дорог. В прошлом году мы закупили около 200 единиц, а в этом году планируем приобрести еще 43 для уборки тротуаров и дорог. Первая партия уже доставлена.