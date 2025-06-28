В Актобе прибыли 35 новых авто для уборки улиц и парков

В рамках объявленной Президентом акции «Таза Қазақстан» мы активизировали работы по очистке и благоустройству города. В этом году особое внимание уделяется общественным пространствам, паркам и скверам. Кроме того, мы обновляем парк спецтехники для уборки дорог. В прошлом году мы закупили около 200 единиц, а в этом году планируем приобрести еще 43 для уборки тротуаров и дорог. Первая партия уже доставлена.