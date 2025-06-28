Вандалы разрушили 15 памятников на кладбище в Козловке под Новосибирском

В деревне Козловка Болотнинского района Новосибирской области вновь зафиксированы акты вандализма на кладбище, сообщает Вести Новосибирск.
Местные жители, пришедшие навестить могилы близких, обнаружили разрушенные памятники, повреждённые надгробия и следы бесчинств, которые стали печальной обыденностью для этого места.
По словам очевидцев, нападения на кладбище происходят регулярно с марта 2025 года. Жители выражают обеспокоенность отсутствием мер со стороны властей и надеются на скорейшее восстановление порядка.