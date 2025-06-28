Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

«В первый день июля, медленно уходя на восток, циклон сохранит в столице холодную, ветреную и дождливую погоду, и этот день станет одним из самых холодных первых июля. Напомним, что в 21 веке дневная температура 1 июля лишь три раза оказывалась ниже 20-градусной отметки, а в последнее десятилетие и вовсе была выше, а в прошлом году второй месяц лета начался 30-градусной жарой. Самым холодным за этот период был первый день июля в 2006 году — тогда температура составила лишь плюс 14,9 градуса», — подчеркнул Леус.