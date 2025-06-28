Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Похолодание ожидается в Москве с понедельника, возможны обильные дожди и ветер, температура опустится до плюс 15 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
«Первый месяц лета в столице подошёл к своему финалу практически точно укладываясь в рамки климатической нормы — на сегодняшний день температурная аномалия равна нулю, а оставшиеся его дни сформирую небольшую, в несколько десятых градуса, отрицательную аномалию. Осадков к сегодняшнему дню выпало 57 миллиметров, что составляет 74% от нормы, и в до конца июня дождей ещё прибавится, особенно в понедельник, но до нормы, скорее всего, не хватит каких-то процентов», — рассказал Леус.
Синоптик отметил, что суббота, как и ожидалось, принесла довольно комфортную погоду — облаков в небе много, но они пропускают солнечные лучи и температура воздуха уже превысила 20-градусную отметку, а в ближайшие 3−4 часа термометры прибавят к своим показаниям ещё пару градусов.
«Такая же температура ждёт жителей и гостей столицы и в воскресенье, но ближе к вечеру, понижая давление воздух и вызывая дожди, на погоду региона начнёт оказывать влияние приближающийся с северо-запада циклон», — добавил Леус.
Он уточнил, что в понедельник циклон выйдет своим центром в районы Верхневолжья, затягивая небо над столицей плотными облаками и вызывая обильные дожди. При этом днём ветрено и всего лишь плюс 15 — плюс 17, а атмосферное давление опустится до 729 миллиметров ртутного столба, что на 17−19 единиц ниже нормы.
«В первый день июля, медленно уходя на восток, циклон сохранит в столице холодную, ветреную и дождливую погоду, и этот день станет одним из самых холодных первых июля. Напомним, что в 21 веке дневная температура 1 июля лишь три раза оказывалась ниже 20-градусной отметки, а в последнее десятилетие и вовсе была выше, а в прошлом году второй месяц лета начался 30-градусной жарой. Самым холодным за этот период был первый день июля в 2006 году — тогда температура составила лишь плюс 14,9 градуса», — подчеркнул Леус.
По его словам, в нынешнем году будет «теплее» — плюс 16 — плюс 18 градусов — это будет второй результат в век глобального потепления.
«Да и в целом первая пятидневка июля не будет отличаться комфортной погодой — по-летнему тепло будет лишь в четверг, когда воздух прогреется до плюс 23 — плюс 25, а непродолжительные дожди возможны практически ежедневно», — добавил Леус.