Актер из Минусинска снялся в перезапуске «Моей прекрасной няни»

Главная роль досталась ведущей популярного шоу «Натальная карта» Олесе Иванченко, для которой это первый актерский опыт. По сюжету Оксана (главная героиня) прилетает в Москву из Краснодарского края к жениху, но тот ее бросает. Девушка случайно попадает на работу к вдовцу и отцу троих детей (Виктор Хориняк). Премьера назначена на осень этого года.