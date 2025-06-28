Актер из Минусинска снялся в перезапуске «Моей прекрасной няни»

Актер из Красноярского края Виктор Хориняк исполнил роль Шаталина в перезапуске «Моей прекрасной Няни». Об этом сообщил телеканал «Пятница.».
Главная роль досталась ведущей популярного шоу «Натальная карта» Олесе Иванченко, для которой это первый актерский опыт. По сюжету Оксана (главная героиня) прилетает в Москву из Краснодарского края к жениху, но тот ее бросает. Девушка случайно попадает на работу к вдовцу и отцу троих детей (Виктор Хориняк). Премьера назначена на осень этого года.
Ранее минусинский актер вошел в топ-30 самых сексуальных мужчин России по версии журнала Maxim.