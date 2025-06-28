Новосибирск построит 2 станции метро за 14,8 млрд рублей

В Новосибирске планируется строительство двух новых станций метро на Дзержинской линии — «Гусинобродская» и «Молодёжная». Общая стоимость проектирования и возведения объектов составит около 14,8 миллиарда рублей, из которых 1,8 миллиарда рублей выделят на проектные работы. Строительство каждой станции обойдётся примерно в 5 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Заксобрания региона.