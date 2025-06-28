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Новосибирск построит 2 станции метро за 14,8 млрд рублей

Общая стоимость проектирования и возведения объектов составит около 14,8 миллиарда рублей.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске планируется строительство двух новых станций метро на Дзержинской линии — «Гусинобродская» и «Молодёжная». Общая стоимость проектирования и возведения объектов составит около 14,8 миллиарда рублей, из которых 1,8 миллиарда рублей выделят на проектные работы. Строительство каждой станции обойдётся примерно в 5 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Заксобрания региона.

Кроме того, предусмотрено продление Ленинской линии метро. На левом берегу реки Обь планируется открыть станции «Площадь Станиславского» и «Троллейная», а на правом берегу — станцию «Северная».

На данный момент Новосибирский метрополитен состоит из двух линий — Ленинской и Дзержинской, включающих 13 станций. Последняя станция, «Золотая Нива», была открыта в феврале 2011 года.