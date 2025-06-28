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Минюст: автотехнические и товароведческие экспертизы проводятся чаще всего

Минюст РФ: автотехнические и товароведческие экспертизы проводятся чаще всего.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Наиболее частыми экспертизами за последние несколько лет являются автотехническая, товароведческая и почерковедческая, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук.

«В 2025 году, как и в предыдущие два года, больше всего проводились автотехнические, товароведческие, строительно-технические и почерковедческие экспертизы и экспертные исследования (33%, 16%, 11% и 6% от общего числа соответственно)», — сказал он.

Замминистра добавил, что ввиду специфики экспертных заданий небольшое количество исследований проводится в рамках взрывотехнических и взрывотехнологических экспертиз.

«В связи с развитием технологий пока что только набирают популярность портретные и фототехнические экспертизы, а также исследование изделий из стекла и керамики, объектов почвенного происхождения», — отметил он.

Забарчук рассказал, что сейчас в судебно-экспертных учреждениях Минюста РФ проводятся судебные экспертизы и экспертные исследования 34 видов по 72 экспертным специальностям.

Он отметил, что по сравнению с прошлыми годами интенсивность экспертной работы повысилась. «Общий экспертный объем в 2024 году по сравнению с 2023 годом вырос на 6,9%», — сказал он.

День судебного эксперта отмечается в России 28 июня. Профессиональный праздник был установлен постановлением премьер-министра России Михаила Мишустина, подписанного 29 сентября 2022 года.

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