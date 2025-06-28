Жители Фрунзенского района Минска чаще всего жалуются на услуги ЖКХ на 115

Как пишет агентство «Минск-Новости», чаще всего на услуги ЖКХ в Минске жалуются жители Фрунзенского района белорусской столицы. В контакт-центр 115 в среднем в месяц поступает около 130−140 тысяч заявок, при этом около 15 тысяч из них поступают через портал «Мая Рэспублiка» и мобильное приложение.