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Жители Фрунзенского района Минска чаще всего жалуются на услуги ЖКХ на 115

Чаще всего на услуги ЖКХ жалуются минчане, проживающие во Фрунзенском.

Источник: Комсомольская правда

Как пишет агентство «Минск-Новости», чаще всего на услуги ЖКХ в Минске жалуются жители Фрунзенского района белорусской столицы. В контакт-центр 115 в среднем в месяц поступает около 130−140 тысяч заявок, при этом около 15 тысяч из них поступают через портал «Мая Рэспублiка» и мобильное приложение.

Если смотреть данные в некотором межрайонном разрезе, то можно заключить, что чаще всего заявки оставляют жители Фрунзенского района, затем следует Московский район, третье место условного топа — Первомайский район Минска. Наименьшее количество обращений — из Партизанского района.

Добавим, что у подобной статистики есть вполне логичное и понятное объяснение: Фрунзенский район Минска — самый густонаселенный, здесь проживает около 455 тысяч человек, далее — Московский район (примерно 305 тысяч горожан), число проживающих в Партизанском районе оставляет 92 тысячи.

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