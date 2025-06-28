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В уфимском Инорсе прошел пробег ретро-автомобилей

Мероприятие приурочили к 100-летию УМПО.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня в уфимском микрорайоне Инорс прошел пробег ретро-автомобилей. Мероприятие приурочили к 100-летию УМПО.

Как рассказал глава Калининского района Газизьяна Ахмедьянова, маршрут парада начался у здания АБС и завершился у торгового центре «Акварин». На конечной точке состоялась выставка автомобилей военноо времени.

— Двигатели для этих ретро-машин производились на предприятии, завоевав популярность во времена СССР и оставаясь актуальными и сегодня, — отметил чиновник.

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