В уфимском Инорсе прошел пробег ретро-автомобилей

Сегодня в уфимском микрорайоне Инорс прошел пробег ретро-автомобилей. Мероприятие приурочили к 100-летию УМПО.
Как рассказал глава Калининского района Газизьяна Ахмедьянова, маршрут парада начался у здания АБС и завершился у торгового центре «Акварин». На конечной точке состоялась выставка автомобилей военноо времени.
— Двигатели для этих ретро-машин производились на предприятии, завоевав популярность во времена СССР и оставаясь актуальными и сегодня, — отметил чиновник.
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