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В Астане на неделю частично закроют для движения улицу Чингиза Айтматова

Жителей и гостей Астаны предупредили о среднем ремонте, который начинается на улице Чингиза Айтматова, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По информации столичного Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, из-за этого с 28 июня по 5 июля частично перекроют движение на участке от улицы К. Мухамедханова до шоссе Коргалжын.

При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.

отметили в управлении

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.