В Астане на неделю частично закроют для движения улицу Чингиза Айтматова

По информации столичного Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, из-за этого с 28 июня по 5 июля частично перекроют движение на участке от улицы К. Мухамедханова до шоссе Коргалжын.
При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.
Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.