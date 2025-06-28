Из-за бардовского фестиваля и ремонта путей в расписании электричек произошли большие изменения

С 30 июня по 5 июля 2025 года в расписании пригородных поездов Самарской области произойдут значительные изменения. Основные причины — проведение Всероссийского фестиваля бардовской песни на Мастрюковских озёрах и ремонтные работы на участке Самара — Кинель.
Корректировки расписания поездов на 30 июня — 2 июля:
№ 6014/6013 Самара (17:15) → Жигулёвское Море (19:28) и № 6318/6317 Самара (18:39) → Жигулёвское Море (20:53) — отправляются и прибывают по обычному графику, но по графику промежуточных остановок есть изменения. Поезд № 6012/6011 Жигулёвское Море (08:05 → 08:03) → Самара (10:18) — отправится на 2 минуты раньше. Поезд № 6312/6311 Жигулёвское Море (18:12 → 18:11) → Самара (20:27) — отправится на 1 минуту раньше.
Дополнительные поезда также назначаются на 30 июня — 2 июля:
№ 7346/7345 Самара (10:02) → Тольятти (12:16) — новый рейс.№ 7348/7347 Тольятти (14:36) → Самара (17:08) — дополнительный поезд.
Также 3 июля изменения в расписании ожидают поезд № 7504 Самара — Похвистнево, из-за ремонта путей:
Было: Самара (05:14) → Похвистнево (07:53).Стало: Самара (05:00) → Кинель (05:55−06:10, стоянка 15 мин) → Похвистнево (07:53).
3, 4 и 5 июля, в дни фестиваля бардовской песни, железнодорожники изменят расписание электричек, добавят дополнительные электрички, а также экспрессы до платформы имени Валерия Грушина на маршрутах: Самара — Тольятти и Тольятти — Самара.
Актуальное расписание рейсов на конкретную дату и стоимость проезда рекомендуем уточнять на сайте Самарской пригородной пассажирской компании.
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