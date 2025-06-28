В Новочеркасске уничтожили более 200 кустов дикорастущей конопли

В Новочеркасске Ростовской области обследовали 12 мест, где может расти дикая конопля. Как оказалось, в семи из них это наркосодержащее растение было. Об этом сообщили в городской администрации.
Очаги обнаружили на улицах Орджоникидзе, Бакунина, Шумакова, Московской и Новой. В результате там ликвидировали 230 кустов конопли, занимавших площадь 36 квадратных метров.
Городские власти напомнили людям, что собственники и пользователи земельных участков обязаны самостоятельно уничтожать дикорастущие наркосодержащие растения. Если те будут игнорировать официальные предписания, то нарушителей ждет административная ответственность. Людям грозят штрафы от трех до четырех тысяч рублей, должностным лицам — от пяти до десяти тысяч, а юридическим — от 50 до 100 тысяч рублей.
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