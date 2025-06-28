В Новочеркасске уничтожили более 200 кустов дикорастущей конопли

Городские власти напомнили людям, что собственники и пользователи земельных участков обязаны самостоятельно уничтожать дикорастущие наркосодержащие растения. Если те будут игнорировать официальные предписания, то нарушителей ждет административная ответственность. Людям грозят штрафы от трех до четырех тысяч рублей, должностным лицам — от пяти до десяти тысяч, а юридическим — от 50 до 100 тысяч рублей.