Дожди и жара: по Казахстану ожидается неустойчивый характер погоды

В Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, на севере, в центре Алматинской, на западе, востоке, юге Карагандинской, в центре Актюбинской, на юге Костанайской областей, на севере, юго-востоке, в центре области Жетысу, на юге области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.