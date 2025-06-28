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Дожди и жара: по Казахстану ожидается неустойчивый характер погоды

В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидается на всей территории Казахстане в предстоящее воскресенье, 29 июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +24° 0 м/с 94% 760 мм рт. ст. +23°
Источник: pixabay

По прежнему на основной части страны прогнозируются осадки, а в южных регионах — чрезвычайная пожарная опасность.

На территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды: ожидаются дожди с грозами, на севере, северо-западе, в центре страны сильные дожди, в отдельных районах возможно выпадение града.

РГП «Казгидромет»

Вместе с тем, по республике ожидается усиление ветра, а на юге страны — с пыльными бурями.

На юге, востоке Алматинской, на северо-западе Акмолинской, на востоке Жамбылской, на юге Атырауской, на северо-западе, юго-западе, в центре Мангистауской области ожидается высокая пожарная опасность.

В Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, на севере, в центре Алматинской, на западе, востоке, юге Карагандинской, в центре Актюбинской, на юге Костанайской областей, на севере, юго-востоке, в центре области Жетысу, на юге области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.