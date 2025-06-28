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В омской прокуратуре назначили нового прокурора Советского округа

Должность занял 41-летний Александр Степурин.

Источник: Комсомольская правда

В прокуратуре Омской области представили нового прокурора Советского округа. Пост занял 41-летний Александр Степурин.

Степурин родился в Омске, окончил юрфак ОмГУ. До этого назначения он также работал в органах прокуратуры региона — возглавлял ведомство в Азовском районе Омской области.

На новом посту главный прокурор Омской области Алексей Афанасьев поручил Александру Степурину сосредоточится на вопросах защиты прав дольщиков, участников СВО и членов их семей, соблюдения законности в жилищно-коммунальной сфере.