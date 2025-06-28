В омской прокуратуре назначили нового прокурора Советского округа

В прокуратуре Омской области представили нового прокурора Советского округа. Пост занял 41-летний Александр Степурин.
Степурин родился в Омске, окончил юрфак ОмГУ. До этого назначения он также работал в органах прокуратуры региона — возглавлял ведомство в Азовском районе Омской области.
На новом посту главный прокурор Омской области Алексей Афанасьев поручил Александру Степурину сосредоточится на вопросах защиты прав дольщиков, участников СВО и членов их семей, соблюдения законности в жилищно-коммунальной сфере.