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Опубликован прогноз магнитных бурь на 29 июня 2025 года

Метеозависимые могут не переживать29 июня 2025 года жители Красноярска и всей России столкнутся со слабой магнитной бурей мощностью 3 балла.

Метеозависимые могут не переживать.

29 июня 2025 года жители Красноярска и всей России столкнутся со слабой магнитной бурей мощностью 3 балла. По данным сервиса Time-In, геошторм начнется в 18:00 по местному времени и продлится на протяжении всей ночи и следующего дня.

Специалисты отмечают, что данная буря будет незначительной и кратковременной. Метеозависимые люди могут не переживать о своем самочувствии, так как более серьезные магнитные бури начинаются с показателей в 5−6 баллов. Тем не менее, для облегчения недомогания в период геоштормов рекомендуется следовать простым советам.

Следите за обновлениями и будьте готовы к изменениям в атмосферных условиях!