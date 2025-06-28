Опубликован прогноз магнитных бурь на 29 июня 2025 года

Метеозависимые могут не переживать.
29 июня 2025 года жители Красноярска и всей России столкнутся со слабой магнитной бурей мощностью 3 балла. По данным сервиса Time-In, геошторм начнется в 18:00 по местному времени и продлится на протяжении всей ночи и следующего дня.
Специалисты отмечают, что данная буря будет незначительной и кратковременной. Метеозависимые люди могут не переживать о своем самочувствии, так как более серьезные магнитные бури начинаются с показателей в 5−6 баллов. Тем не менее, для облегчения недомогания в период геоштормов рекомендуется следовать простым советам.
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