Опубликован прогноз магнитных бурь на 29 июня 2025 года

Специалисты отмечают, что данная буря будет незначительной и кратковременной. Метеозависимые люди могут не переживать о своем самочувствии, так как более серьезные магнитные бури начинаются с показателей в 5−6 баллов. Тем не менее, для облегчения недомогания в период геоштормов рекомендуется следовать простым советам.