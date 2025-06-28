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ГАИ забрала машину у подростка, который катался на «девятке» по поселку в Уфе

В Уфе задержали несовершеннолетнего студента за рулем ВАЗ-2109.

Источник: Комсомольская правда

В уфимском поселке Максимовке 27 июня сотрудники Госавтоинспекции задержали несовершеннолетнего студента за рулем вазовской «семерки». Об этом сообщила пресс-служба городской ГАИ.

— На улице Сосновская внимание экипажа ДПС ГАИ Уфы привлекла ВАЗ-2109. При проверке документов выяснилось, что студент Уфимского Политехнического колледжа находится за рулем без водительских прав и никогда их не получал, поскольку не достиг совершеннолетия. Также установлено, что автотранспорт не имеет действующей регистрации, — рассказали в дорожной полиции.

На место происшествия вызвали мать подростка. В отношении неё и сына завели административные материалы. Госзнаки «девятки» были изъяты, а саму машину поместили на спецстоянку.

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