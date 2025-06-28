ГАИ забрала машину у подростка, который катался на «девятке» по поселку в Уфе

— На улице Сосновская внимание экипажа ДПС ГАИ Уфы привлекла ВАЗ-2109. При проверке документов выяснилось, что студент Уфимского Политехнического колледжа находится за рулем без водительских прав и никогда их не получал, поскольку не достиг совершеннолетия. Также установлено, что автотранспорт не имеет действующей регистрации, — рассказали в дорожной полиции.