ГАИ забрала машину у подростка, который катался на «девятке» по поселку в Уфе

В уфимском поселке Максимовке 27 июня сотрудники Госавтоинспекции задержали несовершеннолетнего студента за рулем вазовской «семерки». Об этом сообщила пресс-служба городской ГАИ.
— На улице Сосновская внимание экипажа ДПС ГАИ Уфы привлекла ВАЗ-2109. При проверке документов выяснилось, что студент Уфимского Политехнического колледжа находится за рулем без водительских прав и никогда их не получал, поскольку не достиг совершеннолетия. Также установлено, что автотранспорт не имеет действующей регистрации, — рассказали в дорожной полиции.
На место происшествия вызвали мать подростка. В отношении неё и сына завели административные материалы. Госзнаки «девятки» были изъяты, а саму машину поместили на спецстоянку.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.