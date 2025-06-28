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В Ростове ищут 50-летнего ростовчанина, угрожавшего жене гранатой

В Ростове ищут подозреваемого в разбое 50-летнего ростовчанина.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области полиция объявила в розыск 50-летнего ростовчанина, подозреваемого в разбойном нападении. По предварительной информации, инцидент произошел в Пролетарском районе Ростова, сообщили в региональном главке ведомства.

В ходе конфликта с женой мужчина угрожал ей предметом, внешне напоминающим гранату, после чего скрылся с места происшествия. Сейчас правоохранители принимают меры для установления его местонахождения и задержания.

Полицейские призвали мужчину добровольно явиться в органы внутренних дел для выяснения всех обстоятельств дела. Любую информацию о возможном местонахождении подозреваемого можно сообщить по телефону 102.

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