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Путин призвал уделять особое внимание вопросам поддержки молодежи

Путин: власти будут уделять особое внимание вопросам поддержки молодежи.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Власти РФ будут уделять особое внимание вопросам поддержки молодежи, от этого зависит то, какой будет страна в будущем, заявил президент России Владимир Путин.

«Мы уделяем и будем уделять особое внимание этому направлению (поддержке молодежи — ред.) работы. Именно от этого зависит, какой будет страна в середине и во второй половине XXI века», — сказал Путин на открытии молодежных комплексов в регионах РФ.

День молодежи России отмечается в последнюю субботу июня. Дата праздника установлена распоряжением президента России от 2 мая 2023 года. В 2025 году этот день выпадает на 28 июня.