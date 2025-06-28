Путин призвал уделять особое внимание вопросам поддержки молодежи

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Власти РФ будут уделять особое внимание вопросам поддержки молодежи, от этого зависит то, какой будет страна в будущем, заявил президент России Владимир Путин.
«Мы уделяем и будем уделять особое внимание этому направлению (поддержке молодежи — ред.) работы. Именно от этого зависит, какой будет страна в середине и во второй половине XXI века», — сказал Путин на открытии молодежных комплексов в регионах РФ.
День молодежи России отмечается в последнюю субботу июня. Дата праздника установлена распоряжением президента России от 2 мая 2023 года. В 2025 году этот день выпадает на 28 июня.