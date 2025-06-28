Путин назвал Россию страной безграничных возможностей

«Мы и дальше будем делать все для того, чтобы вы видели и на практике убеждались: Россия — действительно страна безграничных возможностей. Хочу еще раз поздравить всех с Днем молодежи», — сказал Путин на открытии молодежных комплексов в регионах РФ.