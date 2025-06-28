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Путин назвал Россию страной безграничных возможностей

Владимир Путин назвал Россию страной безграничных возможностей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Россия — это страна безграничных возможностей, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы и дальше будем делать все для того, чтобы вы видели и на практике убеждались: Россия — действительно страна безграничных возможностей. Хочу еще раз поздравить всех с Днем молодежи», — сказал Путин на открытии молодежных комплексов в регионах РФ.

День молодежи России отмечается в последнюю субботу июня. Дата праздника установлена распоряжением президента России от 2 мая 2023 года. В 2025 году этот день выпадает на 28 июня.