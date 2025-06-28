В Ростовской области после ДТП в больницу попал 13-летний мотоциклист

В поселке Орловском Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего мотоциклиста. Инцидент случился сегодня около 10:50 28 июня на улице Первой Конной Армии, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 13-летний водитель мотоцикла «Кайо 125» при совершении обгона столкнулся с автомобилем «Лада 217130» под управлением 74-летнего мужчины. В результате аварии подросток получил травмы и был госпитализирован.
На месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства происшествия.
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