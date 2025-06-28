Путин пожелал успехов участникам СВО

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожелал успехов и победы участникам специальной военной операции, выразив уверенность в том, что «так и будет».
В ходе открытия молодежных комплексов в регионах РФ Путин попросил передать пожелания мужу участницы мероприятия из ЯНАО Полины Черемных, которая выступила перед президентом, представляя город Новый Уренгой.
«Вы знаете, Полина, прежде всего хочу вас попросить передать самые наилучшие пожелания вашему мужу и его боевым товарищам. Мы все желаем им успехов, победы, уверен, так и будет», — сказал глава государства.
Путин также отметил активность их семьи, подчеркнув, что «каждый на своем месте выполняет боевую задачу».