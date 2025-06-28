Путин призвал оказывать поддержку развитию волонтерства

«Мы видим, что именно молодые люди, их энергия и желание служить своему народу и стране — основная движущая сила многих добровольческих, волонтерских начинаний. Ваше неравнодушие, искренность и чистота помыслов, стремление приносить пользу людям заслуживают искренней благодарности и всемерной поддержки… Будем и впредь оказывать всемерную поддержку развитию волонтерства», — сказал Путин в ходе открытия молодежных комплексов в регионах РФ в режиме видеоконференции.