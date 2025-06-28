Собянин: Маршруты автобусов обновили в Куркино

«Удобство, экономия времени и прямой доступ к метро для тысяч пассажиров каждый день — в Куркино обновили автобусную маршрутную сеть. Жителям стало проще добираться до ближайшего метро, улучшилась связь с соседними районами — Тушино и Митино», — написал Сергей Собянин.