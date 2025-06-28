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Собянин: Маршруты автобусов обновили в Куркино

В столичном районе Куркино обновлена сеть автобусных маршрутов. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

«Удобство, экономия времени и прямой доступ к метро для тысяч пассажиров каждый день — в Куркино обновили автобусную маршрутную сеть. Жителям стало проще добираться до ближайшего метро, улучшилась связь с соседними районами — Тушино и Митино», — написал Сергей Собянин.

Он отметил, что часть маловостребованных остановок перевели в режим «по требованию», сделали новое расписание в утренний час пик — это позволило ускорить поездки. У станции метро «Планерная» сделали единую остановку для всех автобусов, чтобы было проще пересаживаться и планировать маршрут.

«В результате всех изменений больше 33 тыс. человек получили прямое и быстрое сообщение с метро, жители стали чаще выбирать наземный городской транспорт. Продолжаем работать над развитием транспортной сети в разных районах Москвы — чтобы поездки были максимально быстрыми и комфортными», — подчеркнул мэр.

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