Путин отдельно поздравил с Днем молодежи молодых участников СВО

«Отдельно хочу поздравить с праздником молодых ребят, которые выполняют свой долг в зоне Специальной военной операции. Наших героев, молодых, но в то же время уже ветеранов, которые сейчас сами становятся наставниками для подрастающего поколения. Дорогие друзья, вы собственным примером даёте важнейшие нравственные ориентиры своим делом, своей жизнью, доказываете, какая всепобеждающая сила заключена в любви к Отечеству. В готовности в любую ситуацию поставить выше всего Родину», — сказал глава государства в ходе открытия в режиме видеоконференции молодежных комплексов в регионах РФ.