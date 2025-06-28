Ричмонд
+24°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Башкирии обратился к выпускникам с поздравлением

Радий Хабиров: в Башкирии в этом году 67 тысяч выпускников школ.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил выпускников с окончанием школы. По словам руководителя региона, в этом году из школ республики выпускаются 67 тысяч человек: 15 тысяч 11-классников и 52 тысячи девятиклассников.

— За ними — будущее нашей республики и нашей страны. А пока нужно учиться дальше, набираться знаний и опыта. И просто быть здоровыми и счастливыми. Всем удачи! — написал Радий Хабиров.

Напомним, сегодня по случаю выпускных в Башкирии действует «сухой закон» — алкоголь в магазинах не продается.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.