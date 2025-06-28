Глава Башкирии обратился к выпускникам с поздравлением

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил выпускников с окончанием школы. По словам руководителя региона, в этом году из школ республики выпускаются 67 тысяч человек: 15 тысяч 11-классников и 52 тысячи девятиклассников.
— За ними — будущее нашей республики и нашей страны. А пока нужно учиться дальше, набираться знаний и опыта. И просто быть здоровыми и счастливыми. Всем удачи! — написал Радий Хабиров.
Напомним, сегодня по случаю выпускных в Башкирии действует «сухой закон» — алкоголь в магазинах не продается.
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