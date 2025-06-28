Ричмонд
+24°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермякам напоминают о правилах поведения на воде

В черте города действуют 4 организованных места отдыха у воды.

В черте города действуют 4 организованных места отдыха у воды. Это пляж на правом берегу Камы возле Коммунального моста, Мотовилихинский пруд, пляжи на КамГЭСе и в Новых Лядах. На этих водных объектах организованы спасательные посты, дежурят матросы-спасатели. Акватория Камы патрулируется на спасательном катере.

Гражданам настоятельно рекомендуют использовать для отдыха у воды именно эти площадки. При этом даже на организованном пляже нельзя оставлять детей одних и злоупотреблять спиртным. Также не рекомендуется заходить в воду, если ее температура ниже +18 градусов. И безусловно не рекомендуется рисковать жизнью и здоровьем в тех местах, где стоят знаки «Купание запрещено».