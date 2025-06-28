Пермякам напоминают о правилах поведения на воде

В черте города действуют 4 организованных места отдыха у воды. Это пляж на правом берегу Камы возле Коммунального моста, Мотовилихинский пруд, пляжи на КамГЭСе и в Новых Лядах. На этих водных объектах организованы спасательные посты, дежурят матросы-спасатели. Акватория Камы патрулируется на спасательном катере.
Гражданам настоятельно рекомендуют использовать для отдыха у воды именно эти площадки. При этом даже на организованном пляже нельзя оставлять детей одних и злоупотреблять спиртным. Также не рекомендуется заходить в воду, если ее температура ниже +18 градусов. И безусловно не рекомендуется рисковать жизнью и здоровьем в тех местах, где стоят знаки «Купание запрещено».