Пермякам напоминают о правилах поведения на воде

Гражданам настоятельно рекомендуют использовать для отдыха у воды именно эти площадки. При этом даже на организованном пляже нельзя оставлять детей одних и злоупотреблять спиртным. Также не рекомендуется заходить в воду, если ее температура ниже +18 градусов. И безусловно не рекомендуется рисковать жизнью и здоровьем в тех местах, где стоят знаки «Купание запрещено».