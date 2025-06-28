Ричмонд
+24°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин рассказал, что работал в студенческом отряде

Путин был рядовым бойцом трудового студенческого отряда.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что он был рядовым бойцом трудового студенческого отряда.

«Я как бывший рядовой боец студенческого отряда очень рад тому, что движение живет, развивается и расширяет свою деятельность», — сказал Путин в ходе открытия в режиме видеоконференции молодежных комплексов в регионах РФ.

День молодежи России отмечается в последнюю субботу июня. Дата праздника установлена распоряжением президента РФ от 2 мая 2023 года. В 2025 году этот день выпадает на 28 июня.