Путин рассказал, что работал в студенческом отряде

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что он был рядовым бойцом трудового студенческого отряда.
«Я как бывший рядовой боец студенческого отряда очень рад тому, что движение живет, развивается и расширяет свою деятельность», — сказал Путин в ходе открытия в режиме видеоконференции молодежных комплексов в регионах РФ.
День молодежи России отмечается в последнюю субботу июня. Дата праздника установлена распоряжением президента РФ от 2 мая 2023 года. В 2025 году этот день выпадает на 28 июня.