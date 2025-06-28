Путин поинтересовался, какая зарплата у участников студенческих отрядов

«Вы когда работаете на стройках, вы там перечисляли все подряд, это практическая работа на стройках. Вам зарабатывать что-нибудь удается? Сколько вы там зарабатываете? Денежка своя появляется?» — спросил Путин у участников студотрядов на открытии молодежных комплексов в регионах РФ.