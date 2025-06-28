Путин поинтересовался, какая зарплата у участников студенческих отрядов

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поинтересовался уровнем заработных плат участников студенческих отрядов.
«Вы когда работаете на стройках, вы там перечисляли все подряд, это практическая работа на стройках. Вам зарабатывать что-нибудь удается? Сколько вы там зарабатываете? Денежка своя появляется?» — спросил Путин у участников студотрядов на открытии молодежных комплексов в регионах РФ.
Девушка из числа участников ответила, что в среднем можно заработать 60−70 тысяч рублей в месяц. Она подчеркнула, что этот достойный заработок для студентов.
«Маловато, честно вам скажу», — возразил президент.
День молодежи России отмечается в последнюю субботу июня. Дата праздника установлена распоряжением президента России от 2 мая 2023 года. В 2025 году этот день выпадает на 28 июня.