Госстандарт сказал, какая продукция никогда не получит знак качества в Беларуси

Если ранее в перечне были табачные изделия и нетабачные никотиносодержащие изделия, жидкости для электронных систем курения, вооружение и военная техника, ГМО-продукты и продукция, к качеству и безопасности которой предъявлены претензии со стороны представителей органов государственного контроля в течение года до подачи заявки, то в настоящее время он дополнен целым рядом категория.