Госстандарт сказал, какая продукция никогда не получит знак качества в Беларуси

В Беларуси изменен порядок присвоения государственного знака качества. О принятии соответствующего постановления правительства, которое учитывает практику 2024 года, сообщили в Госстандарте, сам данный нормативно-правовой акт уже опубликован на Национальном правовом портале.
В частности, документом расширен список категорий продукции, которым знак никогда не будет присваиваться.
Если ранее в перечне были табачные изделия и нетабачные никотиносодержащие изделия, жидкости для электронных систем курения, вооружение и военная техника, ГМО-продукты и продукция, к качеству и безопасности которой предъявлены претензии со стороны представителей органов государственного контроля в течение года до подачи заявки, то в настоящее время он дополнен целым рядом категория.
Речь, в частности, идет о материалах и сырье, которые подлежат дальнейшей промышленной переработке, алкогольной продукции, лекарственных препаратах, а также биологически активных добавках к пище.
Еще одно новшество, введенное постановлением Совмина Беларуси, заключается в том, что определено ограничение на число наименований продукции, которые производитель может заявить для присвоения знака качества. Таких наименований продукции от производителя может быть не более трех.
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