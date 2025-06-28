Путин назвал работу с молодежью боевой задачей

«Каждый на своем месте выполняет боевую задачу… Это действительно одна из важнейших задач страны — поддержание необходимого уровня влияния на молодых людей, на их восприятие окружающей среды и прошлого, исторического героического прошлого, настоящего и будущего страны. Только активная работа с молодыми людьми обеспечит будущее России», — сказал Путин девушке из Нового Уренгоя, муж которой находится в зоне специальной военной операции.