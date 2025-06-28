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Путин назвал работу с молодежью боевой задачей

Путин: только активная работа с молодежью обеспечит будущее России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе открытия молодежных комплексов в регионах РФ в режиме видеоконференции назвал работу с молодежью боевой задачей, поскольку только активная работа с молодыми людьми обеспечит будущее страны.

«Каждый на своем месте выполняет боевую задачу… Это действительно одна из важнейших задач страны — поддержание необходимого уровня влияния на молодых людей, на их восприятие окружающей среды и прошлого, исторического героического прошлого, настоящего и будущего страны. Только активная работа с молодыми людьми обеспечит будущее России», — сказал Путин девушке из Нового Уренгоя, муж которой находится в зоне специальной военной операции.