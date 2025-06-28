Ричмонд
+24°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поддержал желание девочки провести мероприятие в центре «Россия»

Путин поддержал желание девочки провести мероприятие в наццентре «Россия».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал желание участницы молодежного центра из Хабаровска провести мероприятие в национальном центре «Россия».

Девочка, участвующая в мероприятиях Молодёжного культурно-досугового центра Хабаровского края, поделилась с президентом своей мечтой: когда-нибудь в качестве ведущей провести мероприятие в национальном центре «Россия».

«Я думаю, это все реализуемо. Так нужно и сделать, нужно к этому стремиться. Я для себя тоже пометил то, что касается ваших планов», — сказал Путин на открытии молодежных комплексов в регионах РФ.

День молодежи России отмечается в последнюю субботу июня. Дата праздника установлена распоряжением президента России от 2 мая 2023 года. В этом году этот день выпадает на 28 июня.