Путин поддержал желание девочки провести мероприятие в центре «Россия»

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал желание участницы молодежного центра из Хабаровска провести мероприятие в национальном центре «Россия».
Девочка, участвующая в мероприятиях Молодёжного культурно-досугового центра Хабаровского края, поделилась с президентом своей мечтой: когда-нибудь в качестве ведущей провести мероприятие в национальном центре «Россия».
«Я думаю, это все реализуемо. Так нужно и сделать, нужно к этому стремиться. Я для себя тоже пометил то, что касается ваших планов», — сказал Путин на открытии молодежных комплексов в регионах РФ.
День молодежи России отмечается в последнюю субботу июня. Дата праздника установлена распоряжением президента России от 2 мая 2023 года. В этом году этот день выпадает на 28 июня.