Путин ответил на приглашение посетить Дагестан

«Спасибо вам за приглашение. Вы знаете мое отношение к Дагестану — особое. Всегда было, остается, я очень люблю эту землю, людей, которые там живут. С удовольствием воспользуюсь вашим приглашением, как только сложатся обстоятельства», — сказал Путин.