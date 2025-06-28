Путин ответил на приглашение посетить Дагестан

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что с удовольствием посетит Дагестан.
Во время открытия молодежных комплексов в регионах РФ в режиме видеоконференции участник церемонии из села Хучни, расположенного в Дагестане, пригласил главу государства посетить республику.
«Спасибо вам за приглашение. Вы знаете мое отношение к Дагестану — особое. Всегда было, остается, я очень люблю эту землю, людей, которые там живут. С удовольствием воспользуюсь вашим приглашением, как только сложатся обстоятельства», — сказал Путин.
День молодежи России отмечается в последнюю субботу июня. Дата праздника установлена распоряжением президента России от 2 мая 2023 года. В 2025 году этот день выпадает на 28 июня.