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Путин ответил на приглашение посетить Дагестан

Путин заявил, что с удовольствием посетит Дагестан.

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что с удовольствием посетит Дагестан.

Во время открытия молодежных комплексов в регионах РФ в режиме видеоконференции участник церемонии из села Хучни, расположенного в Дагестане, пригласил главу государства посетить республику.

«Спасибо вам за приглашение. Вы знаете мое отношение к Дагестану — особое. Всегда было, остается, я очень люблю эту землю, людей, которые там живут. С удовольствием воспользуюсь вашим приглашением, как только сложатся обстоятельства», — сказал Путин.

День молодежи России отмечается в последнюю субботу июня. Дата праздника установлена распоряжением президента России от 2 мая 2023 года. В 2025 году этот день выпадает на 28 июня.