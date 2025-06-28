Путин пожелал участнику СВО, чтобы его хранил Аллах

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал участнику специальной военной операции из Республики Дагестан, чтобы его хранил Аллах.
«Дай Бог, чтобы, вы человек, наверняка, верующий представитель ислама, чтобы Аллах вас хранил», — сказал Путин в ходе открытия молодежных комплексов в регионах РФ.
Военный, который сейчас находится в отпуске, рассказал в ходе общения с главой государства, что он получил квалификацию сапёра.
«Судя по всему, вы не допустили ни одной ошибки, потому что, как говорят, сапёры только один раз в жизни допускают ошибку. И она, как правило, первая и последняя», — добавил Путин.