Последователя блогера Лесли арестовали на два месяца

Башина задержали накануне в Тульской области. У него дома провели обыск, среди обнаруженных и изъятых предметов — сертификат о прохождении курса Лесли. Подозреваемого доставили в Москву, там его допросили следователи столичного СК. Против Лесли возбудили уголовное дело о склонении к изнасилованию, против его последователей — о совершении иных насильственных действиях сексуального характера.