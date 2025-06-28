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Последователя блогера Лесли арестовали на два месяца

СК: последователя блогера Лесли Башина арестовали на два месяца.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Суд арестовал одного из последователей блогера Алекса Лесли на два месяца.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Башина», — сообщили в инстанции.

Тверской суд Москвы арестовал Алексея Башина, последователя блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли), по делу о домогательствах к девушкам, рассказали РИА Новости в суде.

Башина задержали накануне в Тульской области. У него дома провели обыск, среди обнаруженных и изъятых предметов — сертификат о прохождении курса Лесли. Подозреваемого доставили в Москву, там его допросили следователи столичного СК. Против Лесли возбудили уголовное дело о склонении к изнасилованию, против его последователей — о совершении иных насильственных действиях сексуального характера.

В соцсетях ранее появились скандальные видео с домогательствами к девушкам. Их связали с призывами Лесли, который подстрекал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин.