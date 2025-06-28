Синоптик рассказал о погоде в Центральной России в середине июля

«Центральной России в середине лета достанется и прохлада, и аномальная жара. Так, на старте июль ещё будет поддерживать погодный тренд июня, и средняя температура ожидается немного ниже нормы. К середине месяца уже возобладают тёплые погодные процессы, так что регион ждёт умеренная жара», — написал Леус в своем Telegram-канале.