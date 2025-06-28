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Синоптик рассказал о погоде в Центральной России в середине июля

Умеренная жара ожидается в Центральной России к середине июля.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Умеренная жара ожидается в Центральной России к середине июля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Центральной России в середине лета достанется и прохлада, и аномальная жара. Так, на старте июль ещё будет поддерживать погодный тренд июня, и средняя температура ожидается немного ниже нормы. К середине месяца уже возобладают тёплые погодные процессы, так что регион ждёт умеренная жара», — написал Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, в финале тёплая аномалия начнёт сокращаться, и показания термометров постепенно опустятся ниже многолетних значений.