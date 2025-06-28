Падает в обмороки: как желание быстро похудеть подорвало здоровье Елены Воробей

Юмористка Елена Воробей столкнулась с негативными последствиями похудения: 58-летняя артистка сбросила 14 килограммов за короткий срок с помощью популярного препарата для снижения веса. Теперь она чувствует постоянную усталость, падает в обмороки, а ее кожа стала серой, потеряла упругость и обвисла. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной, почему у артистки возникли тяжелые побочные эффекты и сможет ли она восстановить здоровье.
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Как рассказала врач, похудение на 14 килограммов, особенно в более зрелом возрасте, неизбежно приведет к обвисанию кожи и потере ее упругости.
— Как правило, состояние кожи после похудения зависит от ее типа и возраста человека. Если кожу поддерживала жировая прослойка, которая значительно уменьшилась во время сброса веса, то у многих появляется, например, птоз лица. Особенно если в организме дефицит коллагена, — объяснила Соломатина. — Со временем кожа должна восстановиться самостоятельно, потому что она имеет свойство сокращаться, но для этого нужно время.
Страшные «побочки».
По мнению специалиста, если Елена Воробей колола «Оземпик» или его дженерики самостоятельно, а не по показаниям врача, без контроля, тогда неудивительно, что юмориста заработала такие страшные последствия.
— «Семаглутид» назначают больным диабетом, а не для похудения. У этого препарата есть побочный эффект: сброс веса. Потому что он удерживает еду в желудке, как следствие нарушается перистальтика желудочно-кишечного тракта, и человек длительное время не испытывает чувства голода. Он имитирует природный глюкагоноподобный пептид-1 — гормон, который вырабатывается в кишечнике в ответ на прием пищи. Аппетит значительно снижается, но, чем меньше человек ест, тем меньше необходимых питательных веществ поступает в организм, — пояснила диетолог.
Именно это могло стать причиной постоянной усталости у Елены Воробей, считает эксперт.
— Если у нее был неправильно выстроен рацион, то нехватка белка и витаминов могла привести к плохому самочувствию, кишечной непроходимости, запорам, дисбактериозу, тошноте, — добавила Соломатина.
Кроме того, задержка пищи в кишечнике может вызывать интоксикацию организма, предупредила доктор:
— Развивается воспаление желчного пузыря и поджелудочной железы. У человека наблюдается болезненное состояние, ему не хватает энергии, его постоянно преследует чувство усталости.
Также неправильная дозировка препарата может вызывать резкую гипогликемию, сообщила собеседница «ВМ»:
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— Когда происходят резкие колебания сахара в крови, то может развиться даже гипогликемическая кома. Это приводит к тому, что в организме не хватает энергии, чтобы все клетки, ткани и органы нормально функционировали. Поэтому могут возникнуть различные негативные последствия, вплоть до слепоты, при ухудшении кровообращения зрительного нерва, а также спутанность сознания, обмороки.
Врач напомнила, что «Оземпик» и его аналоги нужно колоть только под наблюдением врача и по показаниям.
— Если человек, у которого нет избыточного веса и ожирения, хочет сбросить вес на «Семаглутиде», то это очень опасно. Не стоит рисковать здоровьем. Лучше ограничиться изменением диеты, добавить физическую активность, работать со стрессом и качеством сна, — порекомендовала Соломатина.
Сможет ли юмористка восстановить здоровье.
По словам эксперта, у Елены Воробей еще не наступили необратимые последствия, поэтому пока она может восстановить свое здоровье.
— Если артистка перестанет делать «уколы похудения», то со временем организм вернется к нормальному, исходному состоянию. Однако это не гарантирует, что сброшенные килограммы также не вернутся. Если юмористка не будет придерживаться правильного питания и необходимой физической активности, то вес после таких мучений откатится назад, — заключила диетолог.
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