Падает в обмороки: как желание быстро похудеть подорвало здоровье Елены Воробей

— «Семаглутид» назначают больным диабетом, а не для похудения. У этого препарата есть побочный эффект: сброс веса. Потому что он удерживает еду в желудке, как следствие нарушается перистальтика желудочно-кишечного тракта, и человек длительное время не испытывает чувства голода. Он имитирует природный глюкагоноподобный пептид-1 — гормон, который вырабатывается в кишечнике в ответ на прием пищи. Аппетит значительно снижается, но, чем меньше человек ест, тем меньше необходимых питательных веществ поступает в организм, — пояснила диетолог.