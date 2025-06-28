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Молодые люди создают и укрепляют Россию, заявил Путин

Путин: молодые люди не просто проживают в России, они ее создают, укрепляют.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Молодые люди не просто проживают в России — они и есть страна, они ее создают, укрепляют, работают для ее будущего, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Молодые люди не просто проживают на территории нашей страны — они и есть наша страна. Они ее создают, укрепляют. Мы вместе дышим одним воздухом, вместе думаем о будущем нашей страны. И вместе работаем для ее будущего», — сказал Путин на открытии в режиме видеоконференции молодежных комплексов в регионах РФ.

День молодежи России отмечается в последнюю субботу июня. Дата праздника установлена распоряжением президента РФ от 2 мая 2023 года. В 2025 году этот день выпадает на 28 июня.