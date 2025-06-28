Молодые люди создают и укрепляют Россию, заявил Путин

«Молодые люди не просто проживают на территории нашей страны — они и есть наша страна. Они ее создают, укрепляют. Мы вместе дышим одним воздухом, вместе думаем о будущем нашей страны. И вместе работаем для ее будущего», — сказал Путин на открытии в режиме видеоконференции молодежных комплексов в регионах РФ.