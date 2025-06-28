Кадыров заявил, что Путин лично поздравил его сына Адама со свадьбой

«Для меня невероятно ценно Ваше почитание памяти дорогого ОТЦА, уважение к нашей семье. Я помню, что Вы всегда называли Ахмата-Хаджи своим ДРУГОМ, и до сих пор остаетесь его самым преданным ДРУГОМ, сохраняя эту красивую мужскую традицию. Благодарю Вас за все теплые поздравления в адрес молодоженов и за все искренние пожелания в адрес всего чеченского народа», — отметил Кадыров (орфография и пунктуация автора сохранены).